Москва, 28 ноября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Аналитики Yota изучили, какие игры-таймкиллеры предпочитают россияне. К таймкиллерам относятся довольно простые по механике игры, развлечься которыми можно даже по пути на работу, например «Змейка» и «Тетрис». Главный фаворит россиян — это шахматы, следует из данных исследования.

Yota выяснила, какие игры популярны среди россиян

Россияне играют в шахматы через приложения, которые позволяют играть как против компьютера, так и против других игроков. На втором месте по популярности — «угадайки», то есть викторины или игры на дедукцию и эрудицию. В таких играх пользователь должен угадать, например, песню или актера. Далее по популярности — игры с числами, в том числе судоку. Также в пятерку игр вошли аркады (динамичный жанр, требующий быстрой реакции) и мобильные версии настольных игр.

Мужчины и женщины в среднем тратят одинаковое количество трафика для таких игр. При этом пользователей-женщин чуть больше в «угадайках» (56%), стратегиях (54%) и играх с числами (53%), а мужчины превосходят числом в шахматах (66%) и викторинах (52%). Кроме того, в среднем мужчины играют на 6% дольше, однако женщины тратят чуть больше времени в приложениях для шахмат и аркадах.

Больше всего времени в играх проводят молодые люди в возрастной категории 14-20 лет, на втором месте — пользователи старше 56 лет, а на третьем — абоненты 36-45 лет. Наибольшее количество времени в месяц на шахматы тратит именно молодежь до 25 лет, в то время как абоненты старше 56 лет оказались лишь на третьем месте.

В среднем больше всего времени за играми проводят жители Черкесска, Элисты, Салехарда и Чебоксар. Дольше всего в шахматы играют в Салехарде, в угадайки — в Великом Новгороде, а в стратегии — в Черкесске.