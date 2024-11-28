Астана, 28 ноября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Замена российского триколора на украинский флаг на одном из LED-экранов Астаны была осуществлена в результате хакерской атаки из-за рубежа. Об этом 28 ноября сообщила Государственная техническая служба (ГТС) Казахстана.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«По предварительным данным, атака была совершена с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов», — сказано в публикации.

В службе отметили, что проводят расследование с целью установить технические подробности инцидента.

Как передавало ИА Регнум, инцидент с заменой флага произошёл днём ранее, 27 ноября. На одном из столичных экранов в центре города, транслировавших российский триколор, на непродолжительное время появился украинский флаг.

27 ноября в Астану с государственным визитом прибыл президент России Владимир Путин. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского лидера у трапа самолёта. В резиденции главы республики Акорде главы государств сфотографировались. Затем начались переговоры.