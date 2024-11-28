Пермь, 28 ноября, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Центробанк России поднимет ключевую ставку в декабре, если показатели инфляции будут выше официального прогноза. Об этом 28 ноября заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Пермском инженерно-промышленным форуме.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

«В этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции — 8-8,5%. По тем данным, которые у нас накопились с октябрьского заседания, видно, что инфляция идёт ближе к верхней границе этого диапазона», — процитировало его агентство «Интерфакс».

По словам Тремасова, не исключено, что темпы инфляции к декабрю будут выше официального прогноза ЦБ, но сильных отклонений не ожидается. Банк РФ намерен сделать всё возможное, чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям. Он напомнил, что Центробанк прогнозирует снижение темпов инфляции к концу 2025 года до 4,5-5%, а в 2026 году — до плановых 4%.

Тремасов подчеркнул, что для восстановления стабильности цен требуется проводить жёсткую денежно-кредитную политику в течение длительного времени. При этом повышение ключевой ставки в декабре не предопределено. Следующее заседание директоров ЦБ пройдёт 20 декабря.

Как передавало ИА Регнум, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов 28 ноября заявил, что в банке прогнозируют повышение ключевой ставки в декабре до 23%. Он сравнил этот показатель со «штормом» на процентном рынке.

ЦБ РФ 25 октября поднял ключевую ставку до 21%, что стало рекордным уровнем. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила нового повышения ставки в этом году, отметив, что решение примут на основании данных об экономической ситуации в стране.

Президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума в сентябре объяснил, что Банк России повышает ключевую ставку для снижения перегрева экономики. Её охлаждение нужно для стабильной работы Минфина по сбалансированности бюджета.