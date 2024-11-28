Киев, 28 ноября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. На всей контролируемой Киевом территории ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом 28 ноября сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Alexander Legky/Global Look Press

«Оператор системы передачи национальная энергетическая компания «Укрэнерго» срочно ввела экстренные отключения электроэнергии», — написал он на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 28 ноября в Киеве и Житомирской области были введены экстренные отключения света. По данным телеканала «Общественное», электроснабжение в Киеве отключили по указанию «Укрэнерго».

На всей контролируемой киевским режимом территории в это время объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде, Одессе, Харькове, Луцке и Ровно.

Вечером 27 ноября стало известно, что в городе Дрогобыче Львовской области был уничтожен завод по производству долот для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин. Это было единственное на Украине предприятие, выпускающее такие инструменты.