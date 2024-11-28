Средства ПВО за сутки сбили ракету «Нептун» и 49 украинских беспилотников
Москва, 28 ноября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили управляемую ракету «Нептун» и 49 украинских беспилотников. Об этом 28 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета «Нептун» и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказал он.
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