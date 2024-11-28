Москва, 28 ноября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей. Об этом 28 ноября сообщило агентство ТАСС.

CÃ©Zaro De Luca/Global Look Press

«Воссоединение семей состоялось в катарском посольстве в Москве при участии посла этой страны Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой», — сказано в материале.

В катарском диппредставительстве отметили, что страна уделяет большое внимание работе на гуманитарном треке и будет стремиться и продолжать её.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября Украина при посредничестве Катара передала России двух детей в рамках процесса воссоединения семей. Мероприятие также состоялось в посольстве арабской страны в Москве. Домой вернулись два мальчика, которые были вывезены из зоны боевых действий.

22 ноября Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены за пределы региона украинскими формированиями. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что среди возвращённых 12 детей, в том числе один — новорождённый, ещё один — до трёх лет, а также инвалид-колясочник. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что возвращённые жители находятся в пунктах временного размещения. Их обеспечат жильём, питанием, медицинской и психологической помощью. Они также смогут воспользоваться мерами поддержки.