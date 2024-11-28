Астана, 28 ноября, 2024, 11:52 — ИА Регнум. В Астане перед заседанием Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели небольшой разговор «на ногах».

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Президенты поговорили во время совместного фотографирования лидеров стран ОДКБ.

Саммит ОДКБ начался в Астане 28 ноября. Накануне, 27 ноября, Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Вечером состоялись переговоры с главой республики Касымом-Жомартом Токаевым. Стороны подписали ряд важных документов, в том числе соглашение о стратегическом партнёрстве.