Вашингтон, 28 ноября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Поставлять ядерное оружие киевскому режиму США не планируют. Об этом сообщил 28 ноября представитель Белом дома изданию Newsweek.

Louie Palu/Global Look Press

«Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием», — сообщил представитель американской администрации.

Таким образом он прокомментировал заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что, если США передадут Украине ядерное оружие, Москва будет рассматривать это как акт нападения.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября агентство Bloomberg проинформировало о том, что американской президент Джо Байден перед уходом с поста собирался публично пригласить Украину в НАТО. На следубщий день, 25 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что у Киева есть разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

Газета The New York Times опубликовала материал о том, что ряд американских и европейских чиновников выдвигает идею вернуть Киеву ядерное оружие и разместить на Украине арсенал других вооружений США.

Медведев заявил, что идея передать ядерное оружие Украине звучит абсурдно. Факт нападения на Россию приведёт к ответным действиям, согласно обновлённой ядерной доктрине РФ.