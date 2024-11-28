Дубай, ОАЭ, 28 ноября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. На площадке Coca-Cola Arena в Дубае 2–3 декабря состоится бизнес-форум «Мегакампус», который уже назван самым масштабным мероприятием такого формате в мире. Инициатор мероприятия кандидат экономических наук и основатель образовательной платформы MegaCampus Григорий Аветов полагает, что у саммита есть все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

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«Главная сквозная идея, которая проходит через все мероприятия форума, через выступления каждого спикера — это поиск решений и методов для повышения качества жизни», — сказал Аветов.

Среди спикеров форума — кинорежиссер Люк Бессон, который расскажет о «визуальных эффектах, которые заставляют людей чувствовать», бизнесвумен Ренди Цукерберг, чьё выступление посвящено эффективным маркетинговым стратегиям, а также кинорежиссер и видеоблогер Кейси Нейстат, который поделится, как оставаться на YouTube.

Также на форуме выступят экономист, математик, автор теории «черного лебедя» и бестселлеров «Черный лебедь» и «Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни» Нассим Николас Талеб, предприниматель, виноградарь, писатель, председатель Vaynerx и Ceo Vaynermedia, создатель Veefriends, автор пяти книг-бестселлеров Гари Вайнерчук и эксперт по лидерству, мотивации и развитии личности, автор 18 книг-бестселлеров (в т. ч. «Монах, который продал свой «Феррари») и подкаста «Серии мастерства» Робин Шарма.

Кроме того, на «Мегакампусе» выступят серийный предприниматель, инвестор Оскар Хартманн с анализом фактов и факторов успеха и провалов и инвестор и эксперт в сфере продаж и масштабирования бизнесов Михаил Гребенюк с рассказом о работе с психотерапевтом для прорывов в бизнесе.

«В наше время крайне важно говорить именно о человеке, — считает Григорий Аветов. — Форум будет посвящен всему, что с этим связано: роли человека в истории, развитию его предпринимательского, духовного и интеллектуального начала — и, конечно же, инструментам, которые позволяют достичь этого развития». По его словам, событие проводится в Дубае, так как этот город стал новым центром «Эпохи Возрождения», местом притяжения самых талантливых людей со всего мира.

В «Мегакампусе» примут участие предприниматели из 65 стран. Это и представители сферы услуг, и лидеры сферы производства, и сейлеры, которые прилетят в Дубай на мероприятие. Среди них заявлено и несколько тысяч предпринимателей из России.