Уфа, 28 ноября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Совершавший облёт теплотрассы в Башкирии самолёт «Ан-2» попал под обстрел после того, как его приняли за беспилотник. Об этом 28 ноября сообщил Telegram-канал Baza.

Эрик Романенко/ТАСС

«Самолёт «Ан-2» попал под обстрел во время планового полёта в Салавате (Башкирия). Местные приняли его за беспилотник», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером 26 ноября воздушное судно авиакомпании «РусАвиа», на борту которого находились пилот и инструктор, вылетело из Уфы для облёта теплотрассы и проведения инфракрасной съёмки. При этом полёт самолёта был согласован, однако во время движения над нефтехимическим заводом в Салавате он попал под обстрел.

После этого у «Ан-2» началась течь топлива, и экипаж принял решение вернуться в Уфу, где приземлился через 40 минут. В его фюзеляже обнаружили три отверстия от пуль.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России отразили массированную атаку на два района региона. В результате этого в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, добавил он.

Позднее глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский сообщил, что там сохранятся сложная обстановка после атаки дронов. По его словам, при этом в районе после атаки не было зафиксировано серьёзных разрушений и не нарушена целостность автомобильного моста через реку Протока.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 28 ноября российские силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников. Из этого числа 14 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, ещё шесть перехватили и обезвредили над Брянской областью, три дрона сбили над территорией Крыма и два БПЛА ликвидировали над Ростовской областью.