Егорьевск, Московская область, 28 ноября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. В Егорьевске двухлетний мальчик в мороз сбежал из детского сада без верхней одежды. Об этом в четверг, 28 ноября, рассказал источник ИА Регнум.

Константин Чалабов/РИА Новости

Инцидент произошёл 27 ноября. Мальчик, оставшись без присмотра воспитателя, без куртки и шапки вышел на улицу, когда температура воздуха составляла 4 градуса мороза. У одного из ближайших домов его заметил прохожий. На ребёнке, который бежал от детского сада, была только спортивная кофта с брюками и обувь. Мужчина попытался узнать у малыша имя, но тот ещё не умел разговаривать.

Прохожий подумал, что ребёнок мог выбежать из дома, накинул на него свою куртку и на руках принёс в жилищно-эксплуатационную контору. Одна из работниц вызвала оперативные службы. Врачи после осмотра мальчика травм не выявили.

Полицейские в ходе проверки допросили заведующую и сотрудников детского сада, изъяли документацию и видеозапись, а также пообщались с отцом мальчика, который и привёл его в детсад. Пока что обвинения предъявлено не было.

Как передавало ИА Регнум, в июле в Санкт-Петербурге шестилетняя девочка сломала позвоночник в нескольких местах из-за падения с качелей в детсаду. Ребёнок получил множественные переломы грудного отдела позвоночника и был направлен в больницу на реабилитацию.

В апреле городе Лукоянове Нижегородской области двухлетнюю девочку подвесили на заборе в детском саду. Во время прогулки её за одежду на доски забора зацепила воспитатель. Ребёнок пытался освободиться и повис на куртке, а воспитатель наблюдала за этим и только через некоторое время помогла девочке после сделанного жестом внушения.