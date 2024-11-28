Донецк, 28 ноября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Суд в Донецке заочно приговорил наёмника из Венесуэлы за участие в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) к 14 годам колонии. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщила прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР).

Николай Тришин/ТАСС

Следствие установило, что осужденный вступил в ряды Интернационального легиона в феврале 2022 года и служил там до сентября 2024 года. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 2 млн рублей.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Боливарианской Республики Венесуэла Пальмы Вахари Мойзеса Урбины», — говорится в заявлении.

Суд приговорил Урбину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как стало известно ИА Регнум, 14 ноября Следственный комитет России вынес постановления о привлечении к ответственности иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины. На данный момент завершено расследование порядка 70 уголовных дел в отношении иностранных наёмников. В их числе — граждане Грузии, Латвии, Литвы, Франции, США, Молдовы и подданный Швеции. В отношении более 30 наёмников суды вынесли обвинительные приговоры.

7 ноября Генпрокуратура России проинформировала, что наёмник ВСУ, гражданин Новой Зеландии Джордан О’Брайен заочно предстанет перед судом в Курской области за участие в атаках Киева на этот российский регион. По информации правоохранительных органов, в апреле 2022 года он прибыл на территорию Украины и вступил в наёмническую группировку. Он воевал против российских военных и мирных жителей и получал за это вознаграждение, эквивалентное 450 тыс. рублей в месяц. В сентябре 36-летнего наёмника объявили в международный розыск и заочно арестовали.

21 октября Следственный комитет РФ обнародовал информацию о том, что российский суд заочно приговорил к 14 годам заключения за участие в боевых действиях в рядах ВСУ американского наёмника Джастина Эллиота Мишлера. Ведомство уточнило, что непосредственное участие он принимал в боях на стороне Вооружённых сил Украины в ДНР.

В российском Министерстве обороны не раз заявляли, что иностранные наёмники служат для киевского режима «пушечным мясом», и ВС РФ уничтожают их на всех направлениях в зоне СВО.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, участие наёмников означает закрепление Запада в качестве одной из сторон конфликта. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что под видом наёмников на территории Украины вполне могут находиться кадровые военные из некоторых стран НАТО.