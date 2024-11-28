Москва, 28 ноября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как перепутал сотрудников полиции с телефонными мошенниками. Историей он поделился 27 ноября в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».

Ilya Moskovets/Global Look Press Артемий Лебедев

По его словам, однажды раздался телефонный звонок, голос в трубке представился сотрудником полиции. Дизайнер сразу повесил трубку.

«Потому что я не разговариваю с телефонными мошенниками. Потому что государственные всякие люди не звонят по телефону», — объяснил Лебедев.

Через некоторое время раздался повторный звонок с другого номера. С дизайнером заговорил уже знакомый голос, после чего мужчина опять сбросил вызов, после чего отправил в чёрный список оба номера. Позднее неизвестный написал ему в WhatsApp с просьбой выйти на связь. Лебедев заблокировал собеседника в мессенджере.

«Через пару дней меня в городе находит уважаемый человек, подходит, показывает мне удостоверение серьёзное и говорит: «Что же вы от нас убегаете и не хотите с нами разговаривать?» — поделился дизайнер.

Он сделал вывод, что в реальности звонок от правоохранителей сложно отличить от звонка мошенников. По его мнению, полицейским стоит как-то официально информировать граждан о возможном звонке. Делать это он предложил через портал «Госуслуги».

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский заявил, что самыми распространёнными в 2024 году в России видами мошенничества стали взлом аккаунта на «Госуслугах», а также звонки якобы от имени руководителя или от имени ФСБ, МВД и иных силовых ведомств.

По его словам, мошенники трансформировали схему с использованием «Госуслуг» — пострадавшему отправляют письмо или СМС с номером телефона и сообщением, что портал зафиксировал подозрительный вход и владельцу аккаунта необходимо перезвонить по указанному номеру, который в действительности принадлежит самим мошенникам, рассказал эксперт.

23 ноября сообщалось, что в России в два раза сократилось число звонков от мошенников после массированного удара ВС РФ по объектам энергосистемы Украины. После удара на Украине был введён график отключения электричества, в некоторых украинских кол-центрах нет света, и мошенники не могут позвонить россиянам, отмечалось в сообщении.