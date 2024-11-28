Москва, 28 ноября, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Трое молодых людей закидали бутылками здание посольства Швеции в Москве. Об этом 28 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Михаил Синицын/ТАСС

Нападение произошло в районе семи часов утра. Молодые мужчины пришли к зданию посольства и начали бросать бутылки. Затем они пытались покинуть место происшествия, но полиция задержала злоумышленников.

Во время задержания один из молодых людей пытался разрисовать будку охранника. Его скрутили. Всех доставили в отделение. Мотивы участников акции выясняются, сотрудники МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября неизвестные нанесли на забор посольства Финляндии в Москве надписть «Аландские острова — наши» на шведском языке. Территорию диппредставительства забросали яйцами. Задержаны пятеро подозреваемых. Повреждения оперативно устранили.

Посол Финляндии в РФ Марья Лийвал 3 ноября сообщила, что из-за порчи забора в МИД России направлена нота.