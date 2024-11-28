Красногорск, 28 ноября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. В подмосковном Красногорске в ночь на 28 ноября нетрезвый водитель на белой легковушке протаранил пять машин, после чего бросил свой транспорт на месте инцидента и сбежал. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео

Авария произошла в микрорайоне Павшинская пойма. Автомобили получили серьёзные повреждения. На последнюю красную Mazda внедорожник буквально заехал передним правым колесом.

Водитель при побеге даже не стал закрывать дверь машины. Другие детали произошедшего пока не сообщались.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября в Челябинске нетрезвый водитель врезался в группу пешеходов, пострадали пять человек. По предварительным данным, водитель был пьян. Следователи возбудили уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В аварии пострадал вратарь хоккейного клуба «Челмет» Алексей Щетилин и его супруга. Её травмы более тяжёлые, но жизнь женщины вне опасности. Кроме того, травмы получили сноха, сын и внук тренера детско-юношеской спортивной школы «Трактор» Александра Назарова. Всех пострадавших доставили в больницу.