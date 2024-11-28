Москва, 28 ноября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Состояние здоровья звезды эстрады 1990-х годов Андрея Губина резко ухудшилось. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС Андрей Губин

В беседе с каналом Губин пожаловался, что испытывает постоянные боли в лице и теле, поэтому не будет возвращаться на сцену. Также он сообщил, что из-за плохого самочувствия отказался от десятков предложений выступить на корпоративах, хотя его до сих пор приглашают.

Ранее в августе Губин рассказал корреспонденту Mash, что пытается вылечиться, написал песен на десять альбомов и планирует исполнить эти композиции с молодыми артистами.

Андрей Губин родился в Уфе в 1974 году. Широко прославился в 1990-х годах как исполнитель поп-хитов «Мальчик-бродяга», «Лиза», «Зима-холода», «Ночь» и др.

В начале 2000-х годов обратился к врачам из-за постоянных болей. Ему поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия лица» — это болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные лицевые боли. После этого певец ушёл со сцены и перестал вести публичную жизнь. В мае 2024 года дал эксклюзивное интервью kp.ru, в котором рассказал, что окончательно завершил эстрадную карьеру, так как до сих пор не может вылечиться.