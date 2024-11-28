Москва, 28 ноября, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Россия регулярно направляет Соединённым Штатам Америки как устные, так и «материальные» предупредительные сигналы. Об этом 28 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Все сигналы предупредительного свойства направляются регулярно — и устные, и материальные, в виде, например, испытательно-боевого пуска новой системы средней дальности, именуемой «Орешник», — сказал он в беседе с «РИА Новости», комментируя угрозу расширения географии атак американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что у Киева есть разрешение на применение ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России. Он также признал, что Вашингтон изменил принципы и дал киевскому режиму указания по использованию данных ракет для нанесения ударов по конкретным целям.

Ранее президент России Владимир Путин в видеообращении заявил, что 19 и 21 ноября были предприняты попытки нанести ракетные удары по военным объектам в Брянской и Курской областях. Глава государства уточнил, что для этого были использованы западные системы ATACMS, Storm Shadow и HIMARS. В ответ на это армия России нанесла удар по украинскому «Южмашу» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник».

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев заявил в беседе ИА Регнум, что ракеты ATACMS и Storm Shadow — это очень сложные технологии, и для их запуска нужно учиться порядка пяти лет. Эксперт подчеркнул, что у Украины в настоящее время подобных специалистов точно нет.