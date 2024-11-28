Москва, 28 ноября, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Знаменитый «плоский дом» в Москве оснастят архитектурно-художественной подсветкой. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, монтаж подсветки на историческом здании начнется в ближайшее время.

Василий Иванов ИА REGNUM Плоский дом на Таганке

«Разработали специальный проект организации освещения исторического здания, расположенного по адресу улица Таганская, дом ½, строение 2», — сообщил Пётр Бирюков. Он напомнил, что здание было построено в 1914 году в стиле неоклассицизма и известно как «плоский дом» — если посмотреть сбоку, кажется, что его ширина всего полтора-два метра.

Энергетики АО «ОЭК» смонтируют в общей сложности более 120 современных светодиодных осветительных приборов. «Работы стартуют в ближайшее время и будут завершены до конца этого года», — пообещал заместитель мэра российской столицы.

«Светильники будут установлены по верхнему периметру здания, чтобы выделить его архитектурные особенности — выступающие части неоклассической архитектуры и колонны верхнего яруса», — пояснил Пётр Бирюков. Всё новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность.

Заместитель мэра напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.