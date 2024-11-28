Киев, 28 ноября, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) осознали, что конфликт с Россией зашёл в тупик, выбраться из которого можно лишь путём переговоров. Об этом рассказал 27 ноября заместитель главреда газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс.

ИА Регнум 72 бригада ВСУ

«Война зашла в тупик. В последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать. Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. У них есть люди, и они превосходят нас числом», — эти слова одного из украинских военнослужащих приводит журналист.

По словам Ронцхаймера, боец ВСУ призвал к окончанию войны и переговорам, но при этом добавил, что свою территорию украинцы отдавать не готовы.

Журналист лаконично охарактеризовал ситуацию на передовой для украинских войск словом «кошмар» и указал на быстрое продвижение ВС России. По мнению Ронцхаймера, украинские военные деморализованы и чувствуют себя брошенными как собственными властями, так и западными союзниками.

Украинские военные признали в беседе с журналистом, что российские войска значительно превосходят ВСУ в количестве вооружений и боеприпасов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Курской области массово сдались в плен военнослужащие ВСУ. Отмечается, что многие украинцы ждут возможности покинуть поле боя, и останавливает их лишь страх наказания и смерти от рук своих сослуживцев и командиров.

Командир взвода 21-й мехбригады Национальной гвардии Украины Вячеслав Хоменко констатировал, что у подавляющего большинства украинских военных нет мотивации продолжать военный конфликт. Издание выпустило репортаж о плачевном состоянии украинских боевиков, которые в настоящее время находятся на территории курского приграничья.