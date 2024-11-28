Американские политики и планировщики, с невероятной лёгкостью рассуждающие об ударах своим оружем по территории России, подтверждают факт того, что США уже стали стороной украинского конфликта. И чтобы привести Вашингтон в чувство, Россия добьется того, чтобы в Вашингтоне испытали дрожь и оторопь от последствий своей вовлечённости в украинский конфликт, заявил «РИА Новости» 28 ноября замглавы российского МИД Сергей Рябков. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1008-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер 26 ноября подтвердил разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории, выданное американскими властями Украине.

Днём ранее Сергей Рябков подчеркивал, что пуск Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» стал чётким сигналом Западу. По его словам, у государства достаточно инструментов для ответов военными средствами. А президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук пояснил, что создать экспериментальный комплекс позволили уникальные жаростойкие материалы, которыми располагают российские разработчики. Следующим шагом, по заверениям учёного, должны стать материалы, выдерживающие 2500–3000 градусов.

Тем временем на территории всей Украины ранним утром 28 ноября объявили воздушную тревогу. Сирены взвыли в 06:18 мск.

О массовой сдаче в плен боевиков, находившихся в курском приграничье, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, многие украинцы ждут возможности покинуть поле боя, но опасаются наказания и смерти от своих сослуживцев и командиров.

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