Москва, 28 ноября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Россия добьётся, чтобы США «охватила дрожь и оторопь» от последствий, которые им угрожают из-за вовлеченности в украинский конфликт. Такое заявление сделал 28 ноября замглавы МИД Сергей Рябков.

Mid.ru Замминистр иностранных дел Сергей Рябков

Дипломат в беседе с «РИА Новости» указал, что рассуждая с «невероятной лёгкостью» о географии и дальности применения их оружия, американские политики и планировщики подтверждают, что США уже стали стороной украинского конфликта.

И совсем недавно, по словам Рябкова, подобная ситуация вызвала бы «дрожь и оторопь» в Вашингтоне, но сейчас такого не происходит.

«Но мы добьёмся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Всё-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», — добавил замглавы МИД России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил замглавы МИД РФ Рябков, пуск Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» стал чётким сигналом Западу. Дипломат отметил, что поддерживающие Киев страны, в числе которых США и другие члены НАТО, стали полноценными участниками украинского конфликта.

Рябков указал, что уходящая администрация США должна немедленно прекратить раскручивать спираль эскалации на Украине, иначе остановить её будет очень тяжело. Он подчеркнул, что Россию, являющуюся ядерной державой, невозможно победить. У государства достаточно инструментов для ответов военными средствами.