Киев, 28 ноября, 2024, 06:31 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 28 ноября воздушную тревогу объявили на всей территории страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, население всех областей предупредили об опасности с воздуха. Сирены взвыли в 06:18 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее воздушную тревогу объявляли в Киеве и семи областях.

В городе Дрогобыче Львовской области был уничтожен завод, производящий долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин. Об этом 27 ноября сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка.