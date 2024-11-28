* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 ноября, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении правнучки советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов и признанное иноагентом) заведено после её интервью журналисту Олегу Кашину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 28 ноября сообщается в материалах дела.

Пресс-служба «Тавриды» Дарья Богданова с портретом ветерана

«Реализуя свой преступный умысел, Богданова Д. А. не позднее 30 января 2024 года, находясь за пределами Российской Федерации, дала интервью Кашину О. В., в ходе которого сделала публичные заявления, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания практики насильственного воздействия на институты федеральной власти с целью смены действующей российской власти», — поясняется в документах, выдержку из которых приводит ТАСС.

При этом уточняется, что Богданова заранее сформировала преступный умысел, направленный на оправдание терроризма, и попыталась его реализовать с помощью сети интернет. Экстремистские заявления она делала, находясь за рубежом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правнучка легендарного советского лётчика Чкалова Дарья Богданова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов) скрылась за границей после совершения преступления. Известно, что она давно получила паспорт Израиля и много лет проживает в Европе, периодически появляясь в России.

1 ноября Измайловский суд Москвы заочно арестовал Богданову за призывы к терроризму. Её уличили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

Минюст России в середине июня внёс правнучку Чкалова в реестр иностранных агентов. Уточнялось, что Богданова занималась распространением недостоверной информации о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также выступала против спецоперации на Украине. Росфинмониторинг в конце октября внёс её в перечень террористов и экстремистов.

Правнучка Чкалова активно поддерживает украинские формирования и занимается сбором средств для них.