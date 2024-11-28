Ростов-на-Дону, 28 ноября, 2024, 05:49 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 28 ноября подразделения противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он уточнил, что дроны ВСУ были уничтожены в Таганроге и Каменске.

В результате инцидентов никто не пострадал, разрушений на земле нет, добавил Слюсарь.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае ночью 28 ноября подразделения противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на два района. Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали во двор частного дома в Славянске-на-Кубани. Также от обломков сбитого украинского дрона повреждения получил дом в хуторе Чигрина Красноармейского района.

В Белгородской области ночью 28 ноября ВСУ нанесли удар по частному дому в селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского муниципального округа. ВСУ атаковали двумя FPV-дронами. Глава области Вячеслав Гладков заверил, что никто не пострадал.