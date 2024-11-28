Москва, 28 ноября, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Добровольческие отряды «Барс-Крым», «Барс-Белгород», «Барс-Брянск» и «Барс-Курск» сформированы в четырёх приграничных регионах России для нейтрализации угрозы со стороны Украины. Об этом 28 ноября сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ), замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью журналу «Военные комиссариаты России».

Денис Абрамов ИА REGNUM Шеврон добровольческого отряда БАРС

Бурдинский пояснил, что отряды созданы в Крыму, Брянской, Белгородской и Курской областях в связи с возрастанием напряжённости и угрозой гражданскому населению со стороны ВСУ. Особенностью формирования этих четырёх отрядов является территориальный принцип комплектования. Обязательным условием для добровольцев является выполнение задач в своих регионах.

В текущем году добровольческие отряды «Барс» получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнемёты и вездеходы. Кроме того, в группы огневой поддержки и разведки включены должности операторов БПЛА, а для повышения мобильности в роты включены мотовездеходы.

Всего за период проведения спецоперации в добровольческие формирования записались более 45 тысяч человек со всех регионов страны, из них большинство после завершения участия в СВО подписали контракты о пребывании в мобилизационном людском резерве. По мнению Бурдинского, проведенная работа по формированию добровольческих отрядов «Барс» по масштабности сравнима с организацией народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным Минобороны РФ, в настоящее время более 30 добровольческих отрядов и формирований выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Их основу составляют контрактники отрядов «Барс».

В добровольческий отряд Министерства обороны «Барс-Белгород» вступили три женщины, а ещё пять женщин сдают документы в военные комиссариаты. В ряды отряда «Барс-Белгород» 1 октября вступил депутат областной думы от Валуйского округа Белгородской области Сергей Попов. Ранее он стал одним из первых членов территориальной обороны в своём городском округе. С ним поддержку жителям оказывал и его сын.

В Крыму отряды «Барс» формируются в прибрежных городах по инициативе главы полуострова Сергея Аксёнова для противодействия проникновению в Крым диверсантов. 7 ноября в состав добровольческого подразделения вступил певец Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко.

24 октября добровольческий отряд «Барс-Курск» усилил воинскую группировку в Курской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что рост числа желающих заключить контракт на службу в рядах российской армии является лишним свидетельством высокой степени мобилизации общества и его консолидации вокруг президента, а также задач СВО.