* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 ноября, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Музыкант Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) может являться собственником не менее 70 объектов недвижимости в России. Об этом заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин интернет-изданию NEWS.ru.

Duma.gov.ru Андрей Макаревич

По мнению Бородина, давно нужно принять поправку в законодательство о зачислении доходов иностранных агентов на специальный счёт, чтобы парализовать беглецам все способы зарабатывать в России.

Кроме того, он озвучил мнение, что детей иноагентов должна постигнуть участь их родителей. Исключение можно сделать для тех, кто «будет отдавать долг родине».

В подтверждение Виталий Бородин предложил отправить сына Макаревича Ивана в зону спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, Макаревича внесли в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. Музыкант неоднократно осуждал действия России и высказывался в поддержку действующего киевского режима. В беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) Макаревич заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». Он также выразил готовность помогать ВСУ, а также пообещал дать концерт в Киеве «в первый же день победы Украины».

Основатель «Машины времени» пытался оспорить статус иноагента, но суд отклонил его исковые требования. 13 мая Таганский суд назначил музыканту штраф 30 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

Верховный суд 22 сентября не стал рассматривать жалобу музыканта о снятии с него статуса иноагента. В судебных документах указано, что Макаревич попал под влияние Украины и ведёт политическую деятельность в интересах Киева. Это следует из интервью исполнителя для СМИ-иноагентов, опубликованном им в соцсетях. Кроме того, в соцсетях он публикует материалы на тему спецоперации на Украине, из которых распространяет негативные мнения о принимаемых российскими органами власти и их представителями решениях.