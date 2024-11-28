Киев, 28 ноября, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Документ Вооружённых сил Украины (ВСУ), в котором речь идёт о защите боевых машин пехоты (БМП) от ударных дронов, выложили в широкий доступ украинские хакеры из группировки «Берегини» (Beregini). Об этом 27 ноября кибервзломщики рассказали в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Документ «Оперативно-тактические требования к системе (комплексу) защиты боевых машин пехоты от ударных беспилотных летательных аппаратов» распечатан на девяти страницах, имеет гриф «совершенно секретно» и утверждён главкомом ВСУ Александром Сырским в 2024 году.

«Документ не просто так имеет гриф «для служебного пользования». Мы знаем, что он будет очень интересен специалистам, которые разрабатывают новинки для военно-промышленного комплекса», — пояснили украинские хакеры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские хакеры из группировок KillMilk, Crok и Beregini получили доступ к личному компьютеру одного из испанских боевиков из состава ВСУ и обнаружили там файлы с детским и гей-порно.

В октябре российские хакеры из группы RaHDit опубликовали данные представителей украинских националистических группировок, состоящих на спецучёте в СБУ, чтобы никто из нацистов «не смог сказать, что он повар или водитель». В списках было ещё 300 граждан России, их имена переданы в соответствующие органы.