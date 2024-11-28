Москва, 28 ноября, 2024, 03:53 — ИА Регнум. В Государственную думу внесён проект закона, согласно которому правительство России будет иметь полномочия по установлению критериев признания бездомных животных агрессивными.

Dineshraj Goomany Собака

Инициативу предложил Госсовет Чувашии.

По мнению инициаторов, предлагаемые нововведения помогут снизить уровень социальной напряжённости в обществе при решении проблем, связанных с бездомными животными.

Как сообщало ИА Регнум, на четырёхлетнюю девочку в Смоленске во время прогулки напал её домашний питбуль и нанёс травмы лица. 18 ноября ребёнок гулял вместе с собакой рядом с домом, внезапно животное вцепилось малышке в лицо. С травмами девочку доставили в больницу, её состояние не уточняется.

В отношении родителей составили протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Стая бродячих собак в якутском посёлке Чульман напала на 12-летнюю девочку. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии с множеством рваных ран. Уточняется, что животные успели снять с ребёнка скальп. 18 марта в Красноярском крае ребёнок едва не лишился глаза из-за нападения бродячей собаки. Животное накинулось на мальчика возле школы, когда он возвращался домой.