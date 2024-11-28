Москва, 28 ноября, 2024, 03:20 — ИА Регнум. На Московской бирже курс рубля начал стремительно укрепляться после того, как Центробанк объявил о приостановке покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют к рублю

По состоянию на 18:00 мск курс юаня снизился на 1,3% после дневного роста и составил 14,48 рубля.

К 18:25 курс юаня продолжил снижаться и достиг отметки в 14,407 рубля, что на 1,8% ниже предыдущего значения.

Курс доллара на 18:10 составил 110 рублей. К концу рабочего дня цена за доллар колебалась в районе 113 рублей. Стоимость евро также снизилась до 116 рублей при прежней стоимости в 120 рублей. К 18:50 курс евро зафиксирован на отметке 119 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября ЦБ объявил, что прекращает покупку иностранных валют на внутреннем валютном рынке до конца 2024 года. Решение было принято в рамках зеркалирования операций Минфина РФ, связанных с выполнением бюджетного правила, введённого для снижения колебаний на финансовых рынках.

26 ноября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что сложившийся курс рубля благоприятен для российского экспорта. По его словам, этот показатель для продажи товаров за рубеж важнее ключевой ставки Банка России.

Ключевая ставка с 25 октября составляет 21%, что стало рекордным показателем. Решение о её увеличении приняли в рамках борьбы с высокими темпами инфляции.