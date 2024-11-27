Мелитополь, 28 ноября, 2024, 02:13 — ИА Регнум. В Запорожской области уничтожили четыре реактивных беспилотника ВСУ на подлёте к Мелитополю. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Власти заверили, что при инциденте никто не пострадал.

В районе улицы Фрунзе осколками сбитого дрона нанесён ущерб городской инфраструктуре. Но, как подчеркнули в администрации Мелитополя, он несущественный.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области ночью 28 ноября ВСУ нанесли удар по частному дому в селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского муниципального округа. ВСУ атаковали двумя FPV-дронами. Глава области Вячеслав Гладков заверил, что никто не пострадал.

Силы ПВО вечером 27 ноября уничтожили два беспилотника над территорией Белгородской области и ещё один — над Курской областью, уточнили в ведомстве.