Вашингтон, 28 ноября, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Потенциальный советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц анализирует несколько предложений по разрешению украинского конфликта. В частности, он рассматривает прекращение военных действий ВСУ на ранних стадиях переговоров. Об этом сообщил телеканал СNN.

ИА Регнум О предложении США вести переговоры о сокращении наступательных вооружений

«Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», — передаёт телеканал.

Отмечается, что говорить об окончательной стратегии Белого дома в начале 2025 года преждевременно. По словам Уолца, рассматриваются различные предложения.

Как сообщало ИА Регнум, американский предприниматель Илон Маск 27 ноября обвинил Джо Байдена в финансировании «вечной войны». Это заявление бизнесмен сделал на фоне новостей о том, что администрация Байдена запросила у Конгресса ещё несколько миллиардов долларов на поддержку Украины.

26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада услышали позицию Путина по конфликту на Украине и касательно попыток эскалации ситуации, предпринимаемых союзниками Украины по НАТО.

Для выгодных переговоров по урегулированию конфликта Украине следует «хотя бы» вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года. Такое мнение выразил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак обосновал свою позицию тем, что это якобы продемонстрирует готовность сторон прекратить боевые действия. Также он полагает, что вступление Украины в НАТО поставит её в выгодную переговорную позицию.

16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана. Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин подчеркнул, что Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине, ей нужен прочный и долгосрочный мир. Он отметил, что российская сторона является сторонницей установления твёрдого и долгосрочного мира в ситуации вокруг Украины.