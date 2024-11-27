Москва, 28 ноября, 2024, 01:45 — ИА Регнум. У россиян осталось пять дней на уплату имущественных налогов: собственники земельных участков, недвижимости и транспортных средств должны оплатить их до 2 декабря. С 3 декабря начнутся ежедневные начисления пени, а налоговый орган направит требование об уплате. При неисполнении этого требования последует обращение в суд и принудительное взыскание долга через приставов. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

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Срок уплаты налогов продлён на 12 месяцев для налогоплательщиков, пострадавших от паводка, и для 95% льготников, что составляет 12,5 млн физических лиц. Льготы предоставляются автоматически, без заявлений.

Налоговые уведомления можно найти в личном кабинете на сайте ФНС, в приложении «Налоги ФЛ» и на портале госуслуг. Ведомство также рассылает бумажные уведомления.

Уведомления содержат информацию о налогах за 2023 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц и НДФЛ. В текущем году также начислен НДФЛ по вкладам, если общая сумма процентов превысила 150 тыс. рублей, и доначислен НДФЛ по повышенной ставке при общем доходе свыше 5 млн рублей, но с каждого из них был удержан НДФЛ только по базовой ставке 13%. В этом случае с дохода, превышающего порог, надо будет заплатить еще 2% налога.

Долги будут взыскивать принудительно судебные приставы, добавили в ФНС.

Как сообщало ИА Регнум, налог на доход с процентов по вкладам впервые придётся заплатить в 2024 году, успеть нужно до декабря, рассказал агентству основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. Если все вклады и счета находятся в банках РФ, то информация о необходимости уплаты автоматически появляется в ФНС, увидеть её можно на официальном сайте службы или в мобильном приложении. Если же счета в зарубежных банках и финансовых компаниях, то необходимо подать декларацию о движении денежных средств и «общую» декларацию обо всех доходах, включая процентные по этим счетам.

Доходы от вкладов свыше 210 тыс. рублей будут облагаться налогом. Необлагаемая база изменилась в связи с повышением Банком России ключевой ставки с 19% до 21% в 2024 году.