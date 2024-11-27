Москва, 28 ноября, 2024, 01:03 — ИА Регнум. Вечером 27 ноября в Москве на Большой Никитской между несколькими мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого применено, предположительно, травматическое оружие. Об этом сообщили в прокуратуре столицы под опубликованным видео ЧП.

Прокуратура Москвы На месте ЧП в Москве

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент конфликта и стрельбы. Один из мужчин толкнул оппонента, который достал пистолет. В результате выстрела в область ног пострадавший упал. На видео зафиксировано, как участники конфликта скрылись с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Установление обстоятельств на контроле в прокуратуре Центрального административного округа, добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, полиция разыскивает четырёх человек, устроивших стрельбу в центре Москвы. Компания из 5–7 человек сидела в кофейне на Большой Никитской улице. После словесной перепалки они устроили разборки вне заведения. Один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил своему оппоненту в область бедра.

21 ноября конфликт со стрельбой произошёл в одном из торговых центров в городе Каменске-Уральском Свердловской области. В результате пострадали два участника конфликта, один получил ножевое ранение, второй — огнестрельное.

В октябре драка со стрельбой произошла возле ТЦ «Мега» в подмосковных Химках, после инцидента задержали 22-летнего и 15-летнего молодых людей — сыновей уроженки Ставрополья Жанны Успешной Миллиардерши. Они подрались с 34-летним мужчиной. В ходе потасовки мужчину ранили из пневматического пистолета. Полиция начала проверку по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».