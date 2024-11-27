Вашингтон, 28 ноября, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер, владелец соцсети X, а также основатель, генеральный директор и главный инженер компаний SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил превосходство произведений русского писателя Фёдора Достоевского над многими книгами по психологии. Об этом 27 ноября он заявил на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Журналист The Spectator Дилан О’Салливан в соцсети Х опубликовал отрывок из романа Достоевского «Братья Карамазовы», начинающийся со слов: «Главное, самому себе не лгите». Он сопроводил фрагмент текста ремаркой, что некоторые современные труды по психологии не достигают такой глубины психологического анализа, как книги русского писателя.

«Правда!» — написал в ответном комментарии Илон Маск, поддержав позицию журналиста

Ранее ИА Регнум сообщало, что латвийский режиссёр Алвис Херманис, худрук Нового Рижского театра, сделал нашумевшее заявление, назвав Федора Михайловича Достоевского «отцом-основателем русского фашизма». При этом сам Херманис, известен своими радикально-националистическими взглядами.

Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что отменой русской культуры за рубежом занимаются неумные люди, в то время как в России продвигаются лучшие образцы культуры других стран. При этом глава российского государства отметил, что Россия в этой ситуации ведёт себя умно, а те, кто пытается отменить русскую культуру, — не очень умно.