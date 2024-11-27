Москва, 28 ноября, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Имеющиеся у российских разработчиков материалы, выдерживающие сверхвысокие температуры, позволили создать ракетный комплекс «Орешник». Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук «Известиям».

Defense.gov Гиперзвуковое оружие

Эксперт отметил, что «Орешник» был создан за короткий срок.

«Почему мы это сделали, почему мы всех обогнали? А потому что мы входим в пятёрку мировых лидеров. Это материалы, которые работали раньше при 1500 градусов, потом — при 1800, а эти — при 2000, и мы это сделали, а другие — нет», — заявил Ковальчук на полях IV Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории Сириус.

Следующим шагом, по заверениям учёного, должны стать материалы, выдерживающие 2500–3000 градусов. Их применение позволит создать ещё более продвинутое оружие, добавил Михаил Ковальчук.

Как сообщало ИА Регнум, гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять до цели ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн, что соответствует 45 атомным бомбам, сброшенным США на Хиросиму. Об этих и других возможностях новейшего вооружения 27 ноября рассказал правительственный портал «Объясняем.рф».

Сбить эту ракету возможно только, когда она разгоняется в начале полёта, поэтому её запускают из глубины страны, с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Когда же заряд приближается к цели, то развивает такую скорость, что сбить его невозможно.

Недавний запуск новой российской баллистической ракеты «Орешник» дал чёткий сигнал Западу, что больше игр не будет. Такое заявление сделал американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.