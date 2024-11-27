Киев, 27 ноября, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский после испытания российского ракетного комплекса «Орешник», который не способны перехватить современные системы противовоздушной обороны (ПВО), запросил у Запада новые комплексы ПВО, которые якобы «могут сработать». Об этом Зеленский рассказал 27 ноября в своём Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала Владимира Зеленского

Как сообщил глава киевского режима, он провёл телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Мы обсудили с Марком имеющиеся возможности реагирования — необходимое усиление ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут сработать», — пояснил Зеленский.

По мнению украинского главы, у партнёров имеются системы ПВО, необходимые Киеву для перехвата «Орешника».

Кроме того, Зеленский напомнил Рютте, что решения июльского саммита НАТО по ПВО и другим поставкам для Вооружённых сил Украины (ВСУ) до сих пор не исполнены. Как указал глава киевского режима, это «значительно влияет» на мотивацию и моральное состояние военнослужащих украинской армии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил американский политолог Гилберт Доктороу, запуск новой российской баллистической ракеты «Орешник» дал чёткий сигнал Западу, что больше игр не будет. Политолог указал, что в ситуации с «Орешником», с техническими возможностями ракеты Россия, возможно, опередила США лет на десять.

Россия предупредила США о применении ракетного комплекса «Орешник», чтобы предотвратить масштабный международный конфликт, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Он пояснил, что использование ВСУ дальнобойных ракет западного производства по территории России переводит конфликт в более напряжённую стадию, ведёт к эскалации конфликта.

26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада услышали позицию Путина по конфликту на Украине и касательно попыток эскалации ситуации, предпринимаемых союзниками Украины по НАТО.