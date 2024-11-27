Тель-Авив, Израиль, 27 ноября, 2024, 23:11 — ИА Регнум. В возрасте 86 лет умер бывший офицер ШАБАСа (Управление тюрем Израиля) Шалом Нагар, приведший в исполнение смертный приговор нацистскому преступнику. Об этом 27 ноября сообщает газета The Jerusalem Post.

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Шалом Нагар родился в Йемене, а в 1949 году он вместе с братом репатриировался в государство Израиль. Он служил десантником в армии Израиля, а после окончания службы стал надзирателем в тюрьме города Рамла. Именно Шалома Нагара выбрал офицер тюремной службы в 1962 году исполнителем смертного приговора оберштурмбаннфюреру СС Эйхману.

Эйхман был ключевым лицом в управлении и обеспечении логистики и транспортировки депортированных евреев в гетто и концентрационные лагеря. Его называли одним из архитекторов Холокоста. После Второй мировой войны Эйхман, скрыв свою принадлежность к СС, сумел эмигрировать в Аргентину и жил под именем Рикардо Клемент. В 1960 году разведслужба Израиля задержала его и сумела вывезти из Аргентины для суда.

В Иерусалиме в 1961 году началось судебное разбирательство, по результатам которого Эйхману предъявили 15 обвинений, в том числе в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, и приговорили к смертной казни. Приговор привели в исполнение в 1962 году, прах нациста развеяли по морю. По данным издания, это был первый в истории судебный процесс, транслировавшийся по телевидению, и единственная официальная казнь в Израиле.

Личность палача, исполнившего приговор, хранилась в строжайшем секрете.

«Мне снились сны, и мне всё время казалось, что Эйхман преследует меня. Так продолжалось целый год. А затем всё прекратилось, будто ничего и не было. Я хранил тайну 30 лет», — рассказывал Шалом Нагар. Он проработал в тюремной системе Израиля до 1986 года, после выхода на пенсию ушёл в религию.