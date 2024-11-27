Санкт-Петербург, 27 ноября, 2024, 22:40 — ИА Регнум. На концерте певицы Дианы Арбениной в Санкт-Петербурге 27 ноября случился курьёз. Рокерша выступала в клубе «А2». Она решила пойти на балкон и упала. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Во время выступления Арбенина, чтобы быть ближе к зрителям, шагала по страховочной сетке, в какой-то момент оступилась и начала падать вниз.

Её спасли поклонники и страховка. При этом при падении она продолжала петь, цепляясь за балкон.

Диана Арбенина не пострадала и даже отшутилась.

«Ловите меня? Ну ловите!» — успела сказать певица.

Отмечается, что Арбенина не пострадала.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023-го в начале 2024 года концерты Дианы Арбениной отменяли в ряде российских городов из-за её позиции в отношении спецоперации.

Концерт, запланированный на 25 февраля в Южно-Сахалинске, не состоялся. Продажу билетов на концерт приостановили за несколько дней до его отмены.

19 января власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить концерт Дианы Арбениной. Об этом ранее попросили горожане, которые назвали певицу противником СВО. Продажи билетов приостановили.

При этом Арбенина официально не является иноагентом или релокантом, деятельность её группы не запрещена, а творческий репертуар соответствует цензуре.

Выступление Арбениной и её группы из-за жалоб местных жителей отменили также в ноябре в Томске. Перед этим аналогичное решение приняли в Саратове. Тогда причины не уточняли.

Жители трёх российских городов 16 октября 2023 года потребовали отмены концертов Арбениной и группы «Ночные снайперы». Певицу не захотели видеть в Ижевске, Новосибирске и Пензе. Во всех трёх городах жители напомнили местным властям, что исполнительница выступала с критикой СВО.

Сама исполнительница 17 октября призвала жителей России прекратить требовать отмены её концертов. Она назвала такие требования «диванным пинг-понгом».