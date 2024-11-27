Москва, 27 ноября, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Рубль в ходе торгов на Московской бирже 27 ноября начал дорожать после заявления Центробанка РФ о приостановке покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Соответствующие данные опубликованы на сайте торговой площадки.

Иван Шилов ИА Регнум

Утром курс российской валюты начал снижаться по отношению к китайской — с 14,73 рубля за юань до 15,2. Но потом ситуация изменилась — через два часа за юань давали 14,4 рубля.

К исходу рабочего дня юань на бирже стоил 14,47 рубля.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября ЦБ объявил, что прекращает покупку иностранных валют на внутреннем валютном рынке до конца 2024 года. Решение было принято в рамках зеркалирования операций Минфина РФ, связанных с выполнением бюджетного правила, введённого для снижения колебаний на финансовых рынках.

26 ноября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что сложившийся курс рубля благоприятен для российского экспорта. По его словам, этот показатель для продажи товаров за рубеж важнее ключевой ставки Банка России.

Ключевая ставка с 25 октября составляет 21%, что стало рекордным показателем. Решение о её увеличении приняли в рамках борьбы с высокими темпами инфляции.