Москва, 27 ноября, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Терпение России, если его долго испытывать, обязательно закончится. Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину в связи с ударами ATACMS по российской территории.

РИА Новости / Алексей Филиппов

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: семь раз отмерь — один раз отрежь, Господь терпел и нам велел. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается», — сказал Лавров.

Он добавил, что есть ещё одна пословица, которая в сегодняшней ситуации должна быть в мозгах у западных чиновников: «Русский мужик долго запрягает…»

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября Минобороны РФ сообщило, что украинские войска за последние три дня дважды нанесли удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по территории Курской области. В результате есть пострадавшие среди российских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что ответные действия готовятся.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 ноября заявил, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре РФ понесут заслуженное наказание. Он подчеркнул, что от достижения целей спецоперации Россию не заставит отступиться никакая эскалация со стороны противника.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ наносят страны Запада. Это очень сложные технологии, на Украине необходимых специалистов нет, сказал эксперт. Фактически удары нужно воспринимать как ведение США, Британией и Францией боевых действий против России, подчеркнул эксперт.