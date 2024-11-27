Москва, 27 ноября, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Сотрудники полиции разыскивают четырёх человек, устроивших стрельбу в центре Москвы. Об этом 27 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Донат Сорокин/ ТАСС

По информации канала, компания из 5–7 человек сидела в кофейне на Большой Никитской улице. После словесной перепалки они решили устроить разборки вне заведения. Один из них достал травматический пистолет и выстрелил своему оппоненту в область бедра.

Отмечается, что все участники потасовки скрылись на автомобиле, их разыскивают полицейские.

SHOT обратил внимание на то, что конфликт произошёл в заведении, в котором в 2018 году футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку.

Как ранее передавало ИА Регнум, в центре Москвы произошла стрельба, пострадал один человек. Инцидент произошёл на Большой Никитской улице. На место выехали сотрудники полиции.