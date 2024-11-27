Москва, 27 ноября, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Россия позитивно оценивает заключение соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем. Об этом 27 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Nasser Ishtayeh / Global Look Press

«Прекращение огня — это всегда важно. Сейчас важно, чтобы имплементация этого соглашения соответствовала тем договоренностям, которые были достигнуты. Какие-то детали были озвучены», — отметил он.

Песков подчеркнул, что теперь необходимо, чтобы ливанская армия заняла те районы, которые было предписано, а Израиль начал поэтапный вывод своих войск с территории Ливана. Главное, что теперь не будут гибнуть мирные люди, и это очень важно, подчеркнул Песков.

Как передавало ИА Регнум, соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу 27 ноября в 11:00 мск. Документ предусматривает вывод израильских войск из сопредельной республики в течение 60 дней. Стороны также одобрили создание комитета по наблюдению за выполнением резолюции Совбеза ООН, в который войдут США, Франция и Великобритания.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал соглашение исторической ошибкой. Он считает, что оно не поможет вернуться на родину жителям северных районов Израиля, покинувшим свои дома из-за обстрелов с ливанской территории. По его мнению, ливанская армия не сможет заставить движение «Хезболла» прекратить удары по израильской земле.