Москва, 27 ноября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. В центре Москвы произошла стрельба, пострадал один человек. Об этом 27 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что неизвестный открыл огонь у кофейни на Большой Никитской улице, там раздаются выстрелы. На место едут сотрудники полиции.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября конфликт со стрельбой произошёл в одном из торговых центров в городе Каменске-Уральском Свердловской области. В результате пострадали два участника конфликта, один получил ножевое ранение, второй — огнестрельное.

В октябре драка со стрельбой произошла возле ТЦ «Мега» в подмосковных Химках, после инцидента задержали 22-летнего и 15-летнего молодых людей — сыновей уроженки Ставрополья Жанны Успешной Миллиардерши. Младший сын и его брат Василий подрались с 34-летним мужчиной. В ходе потасовки мужчину ранили из пневматического пистолета. Полиция начала проверку по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».