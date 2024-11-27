Москва, 27 ноября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Россия сейчас не располагает данными, которые бы свидетельствовали о намерении Украины получить ядерное оружие. Об этом в среду, 27 ноября, заявила на своём брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я не могу сказать, что располагаем какой-то фактологией [о намерении Украины получить ядерное оружие], которой можем на данном этапе поделиться», — сказала Захарова во время выступления.

Дипломат добавила, что в интересах ответственных государств не допустить появления ядерного оружия у Украины.

«Безответственные действия киевского режима и его западных кураторов могут поставить весь мир на грань катастрофы», — подчеркнула представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум ранее 27 ноября, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что поставка странами Запада ядерного оружия киевскому режиму приведёт мир к апокалипсису. По мнению парламентария, у западных стран во главе с США ещё сохранился инстинкт самосохранения, в связи с чем они не совершат такую роковую ошибку.

Газета The New York Times 22 ноября написала, что чиновники в США и Евросоюзе предложили вернуть Украине ядерное оружие. Уточнялось, что они также изучают возможность размещения на контролируемой Киевом территории обычных вооружений.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 26 ноября назвал безответственными рассуждения в СМИ Запада на тему якобы возможности передачи Киеву ядерного оружия. По его словам, это делают политики и СМИ, которые не чувствуют никакой ответственности за подобные высказывания.

Президент РФ Владимир Путин 18 октября заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия. Российский лидер подчеркнул, что такого рода действия будут опасной провокацией.