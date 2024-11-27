Москва, 27 ноября, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Более 4,5 тыс. световых декоративных конструкций украсят Москву к новогодним и рождественским праздникам. Об этом в среду, 27 ноября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Алексей Колчин/ИА REGNUM

«В общей сложности в этом году установим свыше 4,5 тыс. световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — около 1 тыс. новогодних елей, которые украсят разноцветные шары и гирлянды», — заявил Бирюков.

Он отметил, что все работы по монтажу конструкций будут завершены к 1 декабря.

«Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформляем световыми тоннелями и цифрами «2025», в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский ёлочный шар. Театральную площадь и Патриарший мост, как и в прошлом году, украсят ажурные арки и конструкции в виде рождественских звезд», — подчеркнул заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние годы в Москве был сформирован достаточный запас праздничных элементов. Все световые и декоративные конструкции стали многофункциональными, их можно использовать многократно. Также световое оборудование основано на светодиодах, что позволяет экономить электроэнергию.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, проект «Зима в Москве» стартует 1 декабря и объединит все зимние фестивали столицы. Как и завершившееся «Лето в Москве», он придет в каждый район с огромным выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта.

В проект впишутся крупнейшие зимние фестивали города, в том числе «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы» и «Московское чаепитие». Всего столица подготовила 25 уличных сцен и 110 крытых площадок, где можно организовать концерты, мастер-классы, лекции, спортивные праздники и другие мероприятия для москвичей. Начало работы лыжных трасс и некоторых других объектов будет зависеть от погодных условий.