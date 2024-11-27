Москва, 27 ноября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Центробанк РФ с 28 ноября и до конца 2024 года откажется от приобретения иностранных валют на внутреннем валютном рынке. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«[Данная мера вводится] в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — сказано в публикации.

При этом, отметили в ЦБ, все операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в соответствии с ранее анонсированным порядком будут и дальше проводиться на внутреннем рынке.

Как передавало ИА Регнум 26 ноября, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что текущий курс рубля благоприятен с точки зрения российского экспорта. По словам главы Минфина, курс рубля для экспорта важнее ключевой ставки Банка России.

Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодняшний день составляет 21%. Решение поднять её до рекордного уровня было принято на заседании совета директоров Банка России 25 октября на фоне сохранения высоких темпов инфляции.

Силуанов 20 ноября заявил, что вмешиваться в формирование курса рубля не следует. По мнению главы Минфина, курс рубля определяется рыночными процессами.