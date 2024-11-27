Москва, 27 ноября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Все случаи въезда в Россию, перемещения по стране и выезда мигрантов должны быть поставлены под жёсткий контроль государства. Об этом 27 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам государственной миграционной политики.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Все случаи въезда в нашу страну, перемещения по ней и выезда мигрантов должны быть поставлены под жёсткий контроль государства. Без всяких исключений и на основе самых современных технологий», — написал Медведев на странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что с 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнётся первый этап эксперимента по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан. Кроме того, уполномоченная организация Москвы организует добровольную геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта.

Медведев отметил, что на втором этапе эксперимента на всех пунктах пропуска Московского транспортного узла должен быть введён цифровой профиль иностранца. Это должно произойти в середине 2025 года.

«Новые правила направлены на то, чтобы создать надёжную систему идентификации и контроля всех приезжих. Речь идёт о сборе и об обработке биометрических данных, создании цифрового профиля каждого иностранца. По итогам эксперимента будут внесены изменения в законодательство», — подчеркнул Медведев.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Так, организация незаконного въезда в РФ или транзита влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

30 октября Госдума приняла закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.

По данным Следственного комитета от 3 сентября, с начала 2024 года иностранцами совершено более 23,8 тысячи преступлений, из которых почти пять тысяч относятся к числу тяжких. Подчёркивалось, что число преступлений, совершённых лицами, незаконно находящимся на территории РФ, увеличилось втрое.