Медведев призвал поставить все перемещения мигрантов под жёсткий контроль
Москва, 27 ноября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Все случаи въезда в Россию, перемещения по стране и выезда мигрантов должны быть поставлены под жёсткий контроль государства. Об этом 27 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам государственной миграционной политики.
«Все случаи въезда в нашу страну, перемещения по ней и выезда мигрантов должны быть поставлены под жёсткий контроль государства. Без всяких исключений и на основе самых современных технологий», — написал Медведев на странице в соцсети «ВКонтакте».
Он напомнил, что с 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнётся первый этап эксперимента по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан. Кроме того, уполномоченная организация Москвы организует добровольную геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта.
Медведев отметил, что на втором этапе эксперимента на всех пунктах пропуска Московского транспортного узла должен быть введён цифровой профиль иностранца. Это должно произойти в середине 2025 года.
«Новые правила направлены на то, чтобы создать надёжную систему идентификации и контроля всех приезжих. Речь идёт о сборе и об обработке биометрических данных, создании цифрового профиля каждого иностранца. По итогам эксперимента будут внесены изменения в законодательство», — подчеркнул Медведев.
Как передавало ИА Регнум, 9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Так, организация незаконного въезда в РФ или транзита влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.
30 октября Госдума приняла закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.
По данным Следственного комитета от 3 сентября, с начала 2024 года иностранцами совершено более 23,8 тысячи преступлений, из которых почти пять тысяч относятся к числу тяжких. Подчёркивалось, что число преступлений, совершённых лицами, незаконно находящимся на территории РФ, увеличилось втрое.