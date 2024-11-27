Москва, 27 ноября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Российским туристам, которые собираются отправиться за рубеж, рекомендуется заранее купить доллары нового образца, так как американскую валюту старого образца могут не принять. Об этом 27 ноября заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

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«Для поездок заграницу предпочтительнее или озаботиться покупкой долларов нового образца или иной конвертируемой в стране пребывания валюты, которую можно купить на территории нашей страны», — рассказал он «РИА Новости».

При этом Мурадян назвал нелогичным то, что в ряде стран отказываются принимать доллары старого образца, так как США не вывели их из оборота. Вашингтону следовало бы внести разъяснения по этому вопросу, но он этого не делает.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков сообщил, что ряд банков и магазинов за рубежом стали отказываться принимать доллары, выпущенные до 2013 года. По его мнению, это происходит из-за страха принять фальшивые купюры, так как у банкнот старого образца меньше степеней защиты от подделки.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в октябре сообщил, что американские и швейцарские банки ограничили приём старых купюр. Он предупредил, что на этот шаг могут пойти и в других странах, поэтому наличные не являются безопасным видом хранения сбережений. Чиновник предложил покупать золото вместо валюты.