Лондон, 27 ноября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Британский журнал The Economist в материале, опубликованном 26 ноября, назвал примерное число погибших за время спецоперации украинских военных. По его данным, украинская армия почти за три года, что Россия проводит спецоперацию, потеряла от 60 до 100 тыс. человек погибшими и порядка 400 тыс. ранеными.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

Таким образом за период с февраля 2022 года украинские формирования суммарно могли потерять в ходе боевых действий убитыми и ранеными порядка 500 тыс. боевиков.

Уточняется, что полноценные данные по потерям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в конфликте дать сложно, так как союзники Киева «неохотно предоставляют оценки», и для этого были использованы отчёты разведывательных агентств и открытые источники. При этом авторы публикации подчеркнули, что далеко не все пропавшие без вести и погибшие военные ВСУ попадают в списки потерь.

Полные данные о потерях среди вэсэушников официальный Киев не разглашает.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты сообщило, что ВСУ за время СВО потеряли убитыми и ранеными порядка 906,5 тыс. бойцов. Отмечалось, что число потерь украинской армии в 2024 году превысило её суммарные потери за два предыдущих года конфликта.

В Минобороны России 27 февраля раскрыли потери ВСУ за два года, которые составили 444 тыс. военных. В агентстве подсчитали, что с тех пор в сводках военного ведомства сообщалось о более чем 462,5 тыс. бойцов, которых потеряла украинская армия.

В Министерстве обороны 27 ноября рассказали, что ВСУ с момента нападения на Курскую область потеряли более 36 тыс. военных. Также украинские войска за это время потеряли 223 танка, 157 боевых машин пехоты (БМП), 122 бронетранспортёра, 1199 боевых бронемашин и много другой военной техники.