Берлин, 27 ноября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Все запланированные на декабрь концерты певицы Лаймы Вайкуле в Германии отменены без объяснения причин. Об этом говорится в афише её выступлений.

ИА Регнум

Ближайшие концерты певицы должны были состояться 9 декабря в Берлине, 10-го — в Бремене и 12-го — в Оффенбахе.

Ранее Вайкуле заявляла, что у неё появились проблемы с заработком, из-за чего ей пришлось учить языки, чтобы составлять программу для разной аудитории.

Как передавало ИА Регнум, в июне трёхдневный фестиваль Вайкуле в Юрмале не вызвал ажиотажа. Несмотря на активную рекламу, зрители неохотно покупали билеты. По словам блогера, который занимался организацией концертов, большинство билетов на дорогие места продавали в качестве приглашений гостям певицы и другим «почётным» зрителям, т.е. распространяли бесплатно.

Ранее Вайкуле публично поддержала решение властей Латвии снести памятник русскому солдату-освободителю. После этого она пожаловалась, что ей устроили бойкот многие друзья и знакомые в Латвии. Певица заявила, что не понимает причину, и назвала тех, кто перестал с ней общаться, «совками».

Вайкуле назвала россиян «ущербными», «невеждами» и «рабами», которым нельзя давать слова. Она также заявляла, что россияне, недовольные её позицией по отношению к специальной военной операции, для неё никто.

После начала СВО Вайкуле заявила, что «содержала весь Советский Союз» и что теперь она не будет выступать в России. В МИД РФ высмеяли её заявление, а в Госдуме предложили запретить ей въезд в страну.